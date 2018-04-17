23 Nisan Outlet Center'da kutlanacak

Outlet Center İzmit; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, ilkokul 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsayan, “Aile ve Mutluluk” konulu ödüllü resim yarışması düzenliyor. Resim yarışması için; okulların belirlediği ilkokul öğrencilerinin, aileleri ile birlikte, 23 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 13.00’de Outlet Center İzmit Yönetim Ofisine gelmeleri gerekiyor. Resim yarışmasında kullanılacak tüm malzemeler, resim yarışmasına katılacak olan öğrencilere Outlet Center İzmit Yönetimi tarafından ücretsiz olarak verilecek.

Dereceye girenlere ödüller verilecek

Jüri Başkanlığını Ressam/Karikatürist Muhammet Şengöz'ün üstlendiği, jüri tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda dereceye girecek öğrencilere çeşitli ödüller verilecek. Birinciye 750TL, ikinciye 500TL, üçüncüye 300TL ve Mansiyon ödülü olarak da 100TL değerinde Outlet Center İzmit’teki mağazalarda geçerli Hediye Çeki verilecek. Ayrıca, Outlet Center İzmit, 23 Nisan’da çocuklar için düzenlediği etkinliklerle, bu sene de tüm miniklere ev sahipliği yapacak. Çocuklar, gün boyunca düzenlenecek eğlenceli aktivitelerle keyifli saatler geçirecekler. Tahtabacak, joglor ve palyaçolar, çocukların yüzlerini boyayacak; onlara balon ve Türk Bayrakları dağıtacak. Bando ve müzik grubu en güzel şarkıları çocuklar için söyleyecek. 23 Nisan dolayısıyla; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, yabancı ülkelerden ilimize gelen misafir birçok ülkenin sunacağı çeşitli folklor etkinlikleri de 19 Nisan 2018 Perşembe günü saat 17.00 - 18.30 arasında gerçekleştirilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Outlet Center İzmit Etkinlik Programı:

19 Nisan 2018 Perşembe

16.30 - 17.00 Müzik Grubu Konseri

17.00 - 18.30 Dış ülkelerden gelen çocuk misafirlerin gösterileri

Arnavutluk, Çekya, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC , Makedonya, Romanya, Sırbistan

23 Nisan 2018 Pazartesi

13.00 - 14.00 “Aile ve Mutluluk”Konulu Ödüllü Resim Yarışması

13.00 - 16.00 Gezici Bando

16.30 - 18.30 Müzik Grubu Konseri

13.00 - 19.00 Animasyon Gösterileri (Palyaço - Tahtabacak - Jonglor ile)

Yüz boyama - Türk Bayrağı ve Sosis Balondan Şekiller Yapımı