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KTO’dan İbrahim Karaosmanoğlu’na ziyaret

Körfez Ticaret Odası’nda geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimle göreve gelen Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, yönetim kurulu, meclis divanı ve meclis üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu ziyaret etti.

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Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu, meclis divanı ve meclis üyeleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu ziyaret etti. Yönetim ve meclis üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, yönetim kurulu başkan yardımcısı Abdullah Susam, yönetim kurulu üyeleri İlker Can Dönmez, Mustafa Gülcan, Hamza Küpeli, Mehmet Gümüş, Ahmet Kırcı, Fatih Fidan, meclis başkan yardımcısı Rıfat Bekir Bekiroğlu, meclis üyesi Fikri Yaşar Koşan, Ramazan Öztürk, Hasan Demitaş, Ahmet Kaya, Yücel Öztürk ve genel sekreter Kenan Mintaş katılım sağladı.

İŞ ADAMLARIMIZ KOCAELİ’Yİ HER ZAMAN DAHA İLERİYE TAŞIYACAKTIR

Başkan Karaosmanoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, ‘’Kocaeli ve özellikle Körfez bölgesinin, Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinden biri olduğunu belirterek İş adamlarımız, sanayicilerimiz, Kocaeli’ni her zaman daha ileriye, daha iyiye taşıyorlar bizlerde gereken işbirliğini ortaya koyuyoruz’’ dedi.

İLİMİZ VE İLÇEMİZ İÇİN HİZMETE HAZIRIZ

Ziyarette yönetim kurulu adına konuşan Başkan Recep Öztürk ‘’Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da Büyükşehir ile birlikte ilimiz ve ilçemiz için her türlü ortak çalışmalara hazırız, yönetim ve meclis üyelerimiz ile birlikte ilçemiz ve ilimiz için elimizden gelen çabayı bundan sonraki süreçte göstereceğiz’’ dedi.

Bugün 11:16 TSİ - Ekonomi

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