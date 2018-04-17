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Bugün 10:57 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:20 TSİ )

Küçük kız basketbolda en büyük K.Karabekir: 37-10

Okullar Arası Küçük Kızlar Basketbol 2. Ligi’nde şampiyon Kazım Karabekir Ortaokulu oldu.

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1 hafta süren organizasyon İzmit Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşti. Çok sayıda sporcu velisinin de izlediği maçlarda, mücadele görülmeye değerdi. Maçları yöneten hakemler zaman zaman küçük basketbolculara kuralları da anlattı. Günün ilk maçı Ulusal Egemenlik A ve B takımları arasındaydı. Üçüncüyü belirleyecek olan maçı Ulusal Egemenlik B takımı 12-11 kazandı.

SUDENUR VE ELİF NAZ’DAN 20 SAYI

Normal süresi 10-10 sona eren maçta, Ulusal Egemenlik B’de, Şevval Bostan attığı 8 sayı ile öne çıkan isim oldu. Bu maçın ardından şampiyonluk maçı oynandı. Kazım Karabekir Ortaokulu, Ford Otosan’ı rahat bir oyunun ardından 37-10 mağlup etti ve zirvede yer aldı. Kazım Karabekir’de Sudenur ve Elif Naz 10’ar sayı ile oynadı. Maçların ardından dereceye direnlere kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU: 37 FORD OTOSAN ORTAOKULU: 10

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Gamze Kurt***, Oğuzhan Alemdağ***

KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU: Sudenur Eraslan**** (10), Yağmur Ceren Sevim** (4), Elif Naz Çakır**** (10), Semanur Uğurlu* (2), Münevver Sultan Toyar* (2), Reyhan İtiş** (3), Aleyna Topçu* (2), Zişan Bengü Çankaya** (4), Aslı Naz Bakıroğlu, Ebrar Yasemin Doğan, İpek Demir, Zülal Pehlivan

FORD OTOSAN ORTAOKULU: Sude Astepe**** (10), Rabia Ebrar Aslan**, Rümeysa Temiz**, Seval Kumaş**, Damla Güzelgün**, Ceren Aydın**, Havva Işık**, Elif Sudenur Eker**, Zeynep Coşkun**, İlknur Horoz**

1. PERİYOD: 8-0

2. PERİYOD: 23-0

3. PERİYOD: 35-3

MAÇ SKORU: 37-10

ULUSAL EGEMENLİK A: 11 ULUSAL EGEMENLİK B: 12

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Gamze Kurt***, Fatih Şafak***

Ulusal Egemenlik A: Selin Türk*, Asude Küçük** (6), Kevser Toy* (2), Hayrunnisa Özkanlı*, Gamze Pınar* (1), Sude Arslan*, Defne Solmaz (2), Edanur Hallaç*, Rümeysa Moğultay*

ULUSAL EGEMENLİK B: Elif Nisa Oğuz* (2), Bedriye Ekinci, Ecrin Nisa Ünlü, Şevval Bostan*** (8), Melihanur Sarı, Rümeysa Çorap, Sedanur Çetin* (2), Arzu Cem Yılmaz

1. PERİYOD: 2-2,

2. PERİYOD: 4-4

3. PERİYOD: 6-6, NORMAL SÜRE: 10-10 , MAÇ SKORU: 11-12

Bugün 10:57 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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