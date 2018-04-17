Parke Bordür Fabrikası 'kapatıldı' iddiasına açıklama

Körfez Belediyesi, bünyesinde uzun yıllardır hizmet veren Bordür Fabrikası için kamuoyunda yer alan ‘kapatıldı’ iddialarına karşılık açıklamada bulundu. Açıklamada, “Körfez Belediyesi bünyesinde uzun yıllardır hizmet veren Parke Bordür Fabrikası için bazı yazılı basın organlarında ‘kapatıldı’ ibareleri kullanılmıştır. Türk Standartları Enstitüsü yetki belgesine sahip olan tesiste, 20 personel görev alıyor ve 50 farklı çeşitte parke ve bordür üretimi gerçekleştiriyor. Yazılı basında yer aldığının aksine; 2018 yılı itibariyle yoğun bir çalışma yapılan fabrikada, mevcut stokların dolması sebebiyle gerekli değerlendirmelerde bulunulmuş ve stokların erimesi ve yeni üretimin yapılmaması amacıyla geçici süreyle sadece belirli ürünlerde üretimler durdurulmuştur. Yalan yanlış bilgilerle kamuoyunda farklı algılar yaratılmak için yapılan haberler yanıltıcı niteliktedir.Kamuoyundaki bilgi kirliği nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kalınmıştır” ifadelerine yer verildi.