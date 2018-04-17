Devlet Bahçeli, erken seçim istedi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Seçimler için teklif
Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 26 Ağustos'ta yapılmasını önerdi. MHP'nin tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacağına işaret eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının akabinde MHP takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacaktır. Bu işi daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Kaosa oynayanların oyununu bozmak şarttır. 'Seçim var mı yok mu, erken mi olacak zamanında mı yapılacak?' anlaşmazlık ve çekişmelerine son verilmesinin vakti gelmiştir."
"26 Ağustos" önerisi
Seçimlerin olası tarihine ilişkin görüşlerini de açıklayan Bahçeli, şunları kaydetti: "26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzumuzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur."
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Yorumlar
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Erol Demirbek - aynı şeyi ecevite de yapmıştı, ABD ırak a işgal için sabırsızlanıyor ecevit kabul etmiyordu. erken seçim dedi seçim yapıldı , hepsi kaybetti ABD ye karşı olmayan kazandı. ABD ırak ta yüz binlerce müslüman öldürdü yaraladı kürdistan bölgesi oluştu . bu milli bir duruş mu idi yani
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