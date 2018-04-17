11,7 milyar dolarlık otomotiv ihracatı Kocaeli'den geçecek

Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan otomotiv Ro-Ro Limanı OYAK Port yatırımı, dünyanın önde gelen denizcilik şirketlerinden Japon NYK Line ile OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeciliği'ni bir araya getirirken, yapılan anlaşma kapsamında iki şirket Kocaeli Körfezi'ndeki araziye 110 milyon dolarlık yatırım yapacak. Edinilen bilgilere göre, yakın zamanda imzaları atılan OYAK Port'un inşası 2018'de başlayacak. 2019'da hizmete girmesi planlanan OYAK Port'un sadece Türkiye'nin değil, bölgenin de en büyük otomotiv limanlarından biri olması bekleniyor.

235 BİN METREKARELİK ALANA KURULDU

Proje için kurulan şirkette OYAK'ın yüzde 55, NYK Line'ın yüzde 45 ortaklığı bulunurken, 110 milyon dolarlık yatırım kapsamında liman, Kocaeli'ne bağlı Körfez ilçesinin Yarımca bölgesindeki 235 bin metrekarelik arazi üzerine kurulacak. Rıhtım uzunluğu 539 metre, deniz derinliği 12-14 metre olacak projede, yıllık 780 bin araç elleçleme kapasitesi, yıllar itibariyle 1 milyona çıkacak. Açık ve kapalı olmak üzere 16 bin araçlık otopark kapasitesinin de yıllar itibariyle artırılması planlanıyor. Yatırım tutarının şirket paylarına göre karşılanacağı OYAK Port'ta demiryolu taşımacılığı ve diğer alternatifler de incelenirken, limandan sadece otomobil değil hafif ticari araç ihracat-ithalatı da yapılacak.

PROJEDE 1500 KİŞİ ÇALIŞACAK

Projenin istihdam tarafının da Türkiye ekonomisine önemli katkıları olacak. OYAK Port'un inşası sırasında bin kişinin, hizmete girdiğinde ek 500 kişinin çalışması planlanan projede gelişme ve büyüme sağlandıkça istihdam artırılacak. Türkiye ekonomisine ve otomotiv sektörünün geleceğine güvenin bir göstergesi olarak nitelendirilen yatırımın, otomotiv sektörü için de önemli bir kazanım olması bekleniyor. İhracatçıların yanı sıra otomotiv ithalatçıları için kazanım sağlayacak proje Türkiye'nin yatırım için ne kadar uygun olduğunu da doğrular nitelikte.

780 BİN ARAÇ KAPASİTESİ

Önümüzdeki senelerde de Türkiye ekonomisinde önemli rol oynaması beklenen otomotiv sektörünün böyle bir yatırıma ihtiyacı olduğunu bilinirken, Türk-Japon ortaklığında hayata geçirilecek OYAK Port, yıllık 780 bin araç elleçleme kapasitesine sahip olacak. Bunun içinde 215 bin adet ithalat 565 bin adet de ihracat aracı olması öngörülüyor. Otomotiv üreticileri ve ithalatçılarıyla görüşmeler sürerken, 2018 yılı ilk çeyreği ihracat verileri göz önünde bulundurulduğunda limandan yapılacak yıllık ihracatın toplam bedelinin 11 milyar 750 milyon dolar seviyelerinde olması bekleniyor.