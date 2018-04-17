MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısı Türkiye gündemini değiştirdi. Bahçeli'nin bu çağrısına CHP'den yanıt gecikmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin erken seçime hazır olduğunu söyledi. Tezcan, Bahçeli'nin çağrısına "Hodri meydan diyoruz. Biz her zaman hazırız. Türk Milleti gereken cevabı verecektir. Koalisyonun büyük ortağı AK Parti'nin ne diyeceğini merakla bekliyoruz." diye yanıt verdi.
Bugün 11:54 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:34 TSİ )
CHP'den ilk erken seçim tekpkisi!
CHP Genel Başkan Yardımcısı, partisinin erken seçime hazır olduğunu belirterek "Hodri meydan dedi.
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Bugün 11:54 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz