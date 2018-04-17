CHP'den ilk erken seçim tekpkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısı Türkiye gündemini değiştirdi. Bahçeli'nin bu çağrısına CHP'den yanıt gecikmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin erken seçime hazır olduğunu söyledi. Tezcan, Bahçeli'nin çağrısına "Hodri meydan diyoruz. Biz her zaman hazırız. Türk Milleti gereken cevabı verecektir. Koalisyonun büyük ortağı AK Parti'nin ne diyeceğini merakla bekliyoruz." diye yanıt verdi.