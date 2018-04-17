22 takımın mücadelesine sahne olacak Derince Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futbol Turnuvası’nda heyecan yaşanıyor. Deniz Mahallesi’nde yer alan Belediye Derincespor Alt Yapı Tesisleri’nde düzenlenen turnuvada, 2008-2009 doğumlu sporcular ter döküyor. Belediye Derincespor Futbol Köyü koordinatörlüğünde gerçekleşen turnuvanın ilk gün oynanan müsabakalarında İbni Sina İlkokulu, Kocaeli Öğretmenler’i 5-4, Bekir Sıtkı Özer İlkokulu, Çınarlı İlkokulu’nu 5-2 ve Cumhuriyet İlkokulu da Abidin Pak İlkokulu’nu 5-0 mağlup etti.
Bugün 12:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:04 TSİ )
Derince Belediyesi’ne yakışan işte bu!
Belediye Derincespor’a milyonlar akıtılırken ve bu milyonlar boşa çıkarken, bu miniklere harcanan para daha değerli öve son derece cüzi… Derince Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futbol Turnuvası’nda heyecan başladı. Çocuklar ve ana babaları, bayram coşkusu yaşıyor…
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Bugün 12:01 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz