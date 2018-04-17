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Derince Belediyesi’ne yakışan işte bu!

Belediye Derincespor’a milyonlar akıtılırken ve bu milyonlar boşa çıkarken, bu miniklere harcanan para daha değerli öve son derece cüzi… Derince Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futbol Turnuvası’nda heyecan başladı. Çocuklar ve ana babaları, bayram coşkusu yaşıyor…