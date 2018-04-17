Üzülmez’in yeni hünerleri!

Kartepe İbrikdere ve Uzuntarla Mahallesi’nde inceleme yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e, eğitime verdiği desteklerden dolayı İbrikdere Veli Akgül İlkokulu tarafından teşekkür plaketi verildi. Bir dönem Kocaelispor’da başkan vekilliği de yapan Üzülmez, potaya basket atarak, nünerlerini de gösterdi.

ÇOCUKLAR İÇİN SPOR…

Başkan Üzülmez, İbrikdere ve Uzuntarla Mahallesi’nde yaptığı incelemeler sırasında davet edildiği İbrikdere Veli Akgül İlkokulu’nu ziyaret etti. Veli Akgül İlkokulu Müdürü Hikmet Yıldız ve öğrenciler tarafından karşılanan Üzülmez, çocuklarla birlikte basket oynadı. Okul bahçesi içerisinde çocuklarını almaya gelen velilerle sohbet eden Başkan Üzülmez, istek ve taleplerini dinledi. Okul Müdürü Hikmet Yıldız ve okul yönetimi tarafından eğitime verdiği destekten dolayı Başkan Üzülmez’e teşekkür plaketi verildi.