Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yarın görüşmesi olduğunu söyledi.
Bugün 12:08 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:16 TSİ )
Bahçeli ve Cumhurbaşkanı yarın görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yarın görüşmesi olduğunu söyledi.
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Bugün 12:08 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz