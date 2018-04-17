Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:08 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:16 TSİ )

Bahçeli ve Cumhurbaşkanı yarın görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yarın görüşmesi olduğunu söyledi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yarın görüşmesi olduğunu söyledi.

Bugün 12:08 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Mehmet Kaçar, yönetimin düşmesinin perde arkasını anlattı mask
Mehmet Kaçar, yönetimin düşmesinin perde arkasını anlattı
Karaosmanoğlu: İmkan olsa Çöp fabrikasını Sekapark'a yaparım mask
Karaosmanoğlu: İmkan olsa Çöp fabrikasını Sekapark'a yaparım
CHP’liler MEB’i eleştirdi mask
CHP’liler MEB’i eleştirdi
Kılıçdaroğlu, Kocaeli'ye gelemeyecek mask
Kılıçdaroğlu, Kocaeli'ye gelemeyecek
CHP’lilerden oturma eylemi! mask
CHP’lilerden oturma eylemi!
İbrahim Gençer İYİ Parti’ye katıldı mask
İbrahim Gençer İYİ Parti’ye katıldı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Dilovası’nda feci kaza: 1 ölü 11 yaralı mask
Dilovası’nda feci kaza: 1 ölü 11 yaralı
Vatandaş belediyenin girişini kapattı! mask
Vatandaş belediyenin girişini kapattı!
Vali eşi Hülya Aksoy ve kaymakam eşleri feci kazada yaralandı! mask
Vali eşi Hülya Aksoy ve kaymakam eşleri feci kazada yaralandı!
Komşuda kanlı gece: 1 ölü 1 yaralı! mask
Komşuda kanlı gece: 1 ölü 1 yaralı!
Kocaeli Anadolu Lisesi'nden MEB'e tepki! mask
Kocaeli Anadolu Lisesi'nden MEB'e tepki!
Komplo Teorisyeni: 23 Nisan'da kıyamet kopacak mask
Komplo Teorisyeni: 23 Nisan'da kıyamet kopacak

GALERİ

Körfezli öğrencilerden Nijerya’daki kardeşlerine su tankı mask
Körfezli öğrencilerden Nijerya’daki kardeşlerine su tankı
Lise öğrencisinin kullandığı motosiklet kaza yaptı! mask
Lise öğrencisinin kullandığı motosiklet kaza yaptı!
4 kişinin öldüğü kaza kamerada! mask
4 kişinin öldüğü kaza kamerada!
Oturma eylemine su engeli! mask
Oturma eylemine su engeli!
Feci kazada 4 Körfezli hayatını kaybetti! mask
Feci kazada 4 Körfezli hayatını kaybetti!
Şampiyonlar Şampiyonu Kupası sahibini buldu mask
Şampiyonlar Şampiyonu Kupası sahibini buldu
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL