Gebze Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe sınırları içerisinde dilencilik faaliyetinde bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir dilenciyi fark eden ekipler, şahsı takibe aldı. H.Y. isimli kadının yastıktan yaptığı bebekle vatandaşlardan para topladığı tespit edildi. Dilenci H.Y. zabıta ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Zabıta ekiplerince yakalanan H.Y. isimli kadına kabahatler kanunu hükmü gereği yasal işlem başlatıldı.
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Dilencilerin oyuncak bebek oyununu zabıta bozdu!
Gebze'de sırtına astığı yastığa bebek görüntüsü vererek dilenip binlerce lira para toplayan şahıs yakalandı.
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Gebze Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe sınırları içerisinde dilencilik faaliyetinde bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir dilenciyi fark eden ekipler, şahsı takibe aldı. H.Y. isimli kadının yastıktan yaptığı bebekle vatandaşlardan para topladığı tespit edildi. Dilenci H.Y. zabıta ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz