3.Lig’e yükselme maçı Eskişehir’e alındı!

Gebzespor ile Altınova Belediyespor arasında oynanacak olan 3.Lig’e terfi final maçı Eskişehir’e alındı. Kütahya’da stadın yetersiz kalması nedeniyle yapılan itirazları değerlendiren TFF, bu maçın, 34 bin kişilik Eskişehir Atatürk Stadı’nda oynanacağını açıkladı. Bu statta, iki yıl önce Kocaelispor, Sultangazi ile oynamış ve 2-0 kazanarak 3.Lig’e geri dönmüştü.