Gebzespor ile Altınova Belediyespor arasında oynanacak olan 3.Lig’e terfi final maçı Eskişehir’e alındı. Kütahya’da stadın yetersiz kalması nedeniyle yapılan itirazları değerlendiren TFF, bu maçın, 34 bin kişilik Eskişehir Atatürk Stadı’nda oynanacağını açıkladı. Bu statta, iki yıl önce Kocaelispor, Sultangazi ile oynamış ve 2-0 kazanarak 3.Lig’e geri dönmüştü.
Bugün 12:21 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:23 TSİ )
3.Lig’e yükselme maçı Eskişehir’e alındı!
Gebzespor ile Altınova Belediyespor arasında oynanacak olan 3.Lig’e terfi final maçı Eskişehir’e alındı.
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Bugün 12:21 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz