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Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si tutuklandı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan A.K, H.P, M.C.Ö, C.Ç, T.B, Ş.H.Ş. M.G, A.E, V.D, M.K. ve A.D'nin savcılık sorguları tamamlandı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden M.C.Ö, A.D, A.K, Ş.H.Ş, T.B, H.P. ve A.E. tutuklandı, diğer 4'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi. 

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