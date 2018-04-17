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İYİ Parti'den erken seçime ilk yorum!

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, erken seçim iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaman, “Kocaeli il teşkilatı olarak hodri meydan diyoruz. İYİ Parti’nin gümbür gümbür geldiğini açıklamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman il binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına İYİ Parti MDK üyesi Ruhittin Sönmez ve il yöneticisi Orhan Çakar katılım sağladı. Kent ve ülke gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Kaman, “Öncelikle Sayın Vali Hüseyin Aksoy’un eşi ve kaymakam eşleri trafik kazası geçirdi. Onlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi. AKP Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaman, “Genel başkanımızın avukatları tarafından bu süreç yürütülecektir” ifadelerini kullandı. Kaman ayrıca erken seçim iddiaları için ise, “Kocaeli il teşkilatı olarak hodri meydan diyoruz. İYİ Parti’nin gümbür gümbür geldiğini açıklamak istiyoruz” diyerek erken seçime hazır olduklarını ifade etti.

YAPTIKLARI KÖPRÜ SU ALTINDA KALDI

Kandıra ve Dilovası ilçeleri için vaat edilen ile yapılmayan projeler hakkında açıklamalarda bulunan Kaman, “Seçim öncesinde dağıtılan kitapçık ile Kandıra’da 23 proje vaat edildi. Bu projelerin 5 yıl içinde biteceği söylendi. Ancak 9 yıl geçmesine rağmen 11 proje yapılmadı. Yapılan projelerden biri olan Kışla Köprüsü alçak yapıldığından sular yükseldiği zaman sular altında geliyor. Dilovası’nda ise 25 proje vaat edildi. Bunların 14 tanesi yapılmadı. Yapılanlardan 5 tanesi de kısmen yapılmıştır. Ayrıca Büyükşehir ve Dilovası’na da buradan ihbar vermek istiyorum. Adatepe Mesire Alanı’nda güvenlik görevlileri bankamatik görevlisi olarak çalışıyor. Bunun araştırılmasını istiyoruz” dedi.

GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORUZ

Erken seçim iddiaları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kaman, “Genel merkez gerekli açıklamayı yapmıştır. Kocaeli il teşkilatı olarak hodri meydan diyoruz. İYİ Parti’nin gümbür gümbür geldiğini açıklamak istiyoruz. Eğer böyle bir seçim olursa İYİ Parti’nin iktidara yaşatacağı sürprizlere hazır olmasını istiyoruz. İlimizde 6 milletvekili çıkaracağımız iddiasını sürdürüyoruz. Hala o iddiamızın arkasındayız” ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKANIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yarınki programına dair açıklamalarda bulunan Kaman, “, “Genel Başkanımızın gündüz İstanbul programı olduğu için akşam ilimizde olacak. Ev sahipliğini Kocaeli Aydınlar Ocağı yapacak. Açılış saat 19.00’da olacak. Toplantıya Doç. Dr. Banu Gürer, merhum Nihat Gürer’in İlahiyatçı kızı katılacak. Yeniçağ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Selim, Genel Başkan Yardımcımız Hayrettin Nuhoğlu ve Lütfü Türkkan, eski bakanlardan Sayın Yaşar Okuyan ve Sadi Somuncuoğlu, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erkal katılacak. Biz de İYİ Parti Kocaeli il ve ilçe teşkilatları olarak Sayın Genel Başkanımızın yanında olacağız” şeklinde konuştu

DERİNCE KRİZİNİ AŞACAĞIZ

Son olarak İYİ Parti Derince’de ki imza krizine de değinen Kaman, “Derince’de her partide olduğu gibi bir ilçe başkanımız ve yönetim arasında anlaşmazlık olmuş ama aşılamayacak bir şey değildir. Bu durum genel merkez tarafından değerlendirilecektir. CHP’de de benzer oldu. Körfez’e kayyum atandı. AKP Gebze’de atama oldu. Her partide böyle sıkıntılar oldu. Sıkıntıları olan kişilerin imzaları aldık. İlçe başkanımızın da ifadeleri var. Bunu aşacağız” dedi.

Bugün 13:29 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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Yorumlar

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Erol Demirbek - sn bahçeli her zaman ki gibi. gidişatın kötü olduğunu gördü bence, ittifak dağılmadan vekil olayım düşüncesinde .erken seçim fikrini sn erdoğanın kabul edeceğini sanmıyorum, neden 1,5 yıl önce makamı bırakmayı göze alsın. neyse; İYİ olan kazansın

Yanıtla . 0Beğen 17 Nisan 14:25

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