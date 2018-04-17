Bahçeli'nin teklifine Erdoğan'dan ilk cevap!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısı Türkiye gündemini değiştirdi. Bahçeli'nin bu çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetten peş peşe yanıtlar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı öncesi yaptığı açıklamada yarın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşeceğini söyledi.