MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısı Türkiye gündemini değiştirdi. Bahçeli'nin bu çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetten peş peşe yanıtlar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı öncesi yaptığı açıklamada yarın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşeceğini söyledi.
Bugün 13:31 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:04 TSİ )
Bahçeli'nin teklifine Erdoğan'dan ilk cevap!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası "Devlet Bahçeli ile yarın görüşeceğiz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz