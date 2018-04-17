İzmit MTAL ayın öğrencilerini seçti

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından önceki yıl başlatılan “Ayın Örnek Öğrencisi” uygulaması kapsamında bu ay çalışkanlığı ve örnek davranışlarından dolayı 10 öğrenci Selen İnci, Ramazan Demir, Muhammet Niyazi Aydın, Muhammet Emin Aydın, Hikmet Filikçi, Mehmet Kaan Akcan, Serdar Demir, Fuat Keskin, Mustafa Onur ve Göktuğ Erdem Öztürk’e kitap hediyeleri takdim edildi. Okul yemekhanesinde düzenlenen programa okuldan mezun olan okulun kütüphanesinin sunum salonunun teçhizatını üstlenen firma temsilcileri Çemsan Endüstri Proses Yönetim Kurulu Üyesi Eren açıldı, Anıt Otomatik Kontrol Sistemleri şirketinden Yaşar Teke, ABT Mühendislik’ten Aykut Büyüktanır, KOS Otomasyon Gökhan Gül, Pepsiko Firması Vardiya Müdürü Volkan Gürel, öğrenciler ve aileleri katılım gösterdi.

OKULUMUZ ULU BİR ÇINAR

Ödül töreni öncesi konuşma yapan İzmit MTAL Okul Müdürü Mehmet Aktaş, “Bugün aramızda bulunan misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İzmit MTAL gerçekten 73 yıllık bir tarihtir. Bu tarih sayfaları içerisinde yer almak büyük bir gurur kaynağı. Çok güzel şeyler olacak bunun işaretleri var. Sevgili öğrencilerimize de diğer arkadaşlarından daha fazla özveri göstererek ayın öğrencisi seçildikleri için tebrik ediyorum. Geçmişleri ve geleceklerini birleştirebilen eğitim kurumları ayakta durabilir. Bizim okulumuzda işte böyle ulu bir çınar” sözlerini kullandı.