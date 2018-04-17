Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Hanım ile ilimizdeki kimi kaymakamların ve belediye başkanlarının eşlerinin içinde bulunduğu, minibüs ile TIR’ın karıştığı kazada TIR sürücüsü Ramazan Ceylan ölürken, minibüsteki 11 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken Vali Aksoy’un eşi Hülya Aksoy’un kolunda kırık olduğu ve bu nedenle ortopedi doktorları tarafından ameliyata alındığı, hayati bir tehlikenin ise bulunmadığı öğrenildi.
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Hülya Aksoy, ameliyata alındı!
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy geçirdiği trafik kazası sonrasında ameliyata alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz