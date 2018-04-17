Oğlunun kaza haberini alınca fenalaştı

Alınan bilgiye göre, bu sabah saatlerinde Dilovası Dilderesi Viyadüğünde meydana gelen kazada 34 LHM 59 plakalı minibüsle 33 TN 872 plakalı TIR ile çarpışmıştı. TIR sürücüsü Ramazan Ceylan olay yerinde yaşamını yitirirken, minibüste bulunan 6 kişi ise yaralanmıştı. Ağır yaralanan ve Büyükşehir Belediye personeli olan Gölcük'te geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen bir isim olan Vahit Tunçbilek’in oğlu Mücahit Tunçbilek de (37) ağır yaralandı. Oğlunun kaza yaptığını öğrenen baba Vahit Tunçbilek ise fenalaşarak yoğun bakımında tedavi altına alındı.