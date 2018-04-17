Alınan bilgiye göre, bu sabah saatlerinde Dilovası Dilderesi Viyadüğünde meydana gelen kazada 34 LHM 59 plakalı minibüsle 33 TN 872 plakalı TIR ile çarpışmıştı. TIR sürücüsü Ramazan Ceylan olay yerinde yaşamını yitirirken, minibüste bulunan 6 kişi ise yaralanmıştı. Ağır yaralanan ve Büyükşehir Belediye personeli olan Gölcük'te geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen bir isim olan Vahit Tunçbilek’in oğlu Mücahit Tunçbilek de (37) ağır yaralandı. Oğlunun kaza yaptığını öğrenen baba Vahit Tunçbilek ise fenalaşarak yoğun bakımında tedavi altına alındı.
Bugün 13:52 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:00 TSİ )
Oğlunun kaza haberini alınca fenalaştı
Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde TIR ile minibüsün karıştığı trafik kazasında Mücahit Tunçbilek ağır yaralandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:52 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz