Lütfü Türkkan: Bizi mutlu etti

Sözcü’den Zeynep Gürcanlı’ya konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan şunları kaydetti:“Erken seçim senaryosu bugüne kadar AKP dışından gelişti. Nitekim erken seçimi de iktidarın küçük ortağı açıkladı. Erken seçim bu iktidarının hezimetinin daha erken olmasının önünü açacaktır. Türk milletinin mevcut iktidardan kurtulmasını sağlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun, İYİ Parti olarak bizi de mutlu etmiştir.”