Kompleksin içinde bir adet tam donanımlı spor salonu, bir adet de yüzme havuzu yer alacak. Gebze Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa edilecek olan spor kompleksi, bölgenin cazibe merkezi olacak. Birinci katta 3 adet spor salonu olacak. Bu katta bir numaralı 30x5,70 ölçülerinde çok amaçlı spor salonu yer alacak. Bu salonda eskrim, atıcılık, okçuluk ve masa tenisi gibi sporlar yapılabilecek. 9,10 çarpı 9,50 ölçülerindeki ikinci salon güreş, karate, taekwondo, judo, fitness ve plates sporlarına imkan verecek. Üçüncü salon da güreş, karate, taekwondo, judo, fitness ve plates sporları için alternatif mekân olarak kullanılacak.
Bugün 14:17 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:19 TSİ )
Gebze’ye dev spor kompleksi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de iki tesisi birden hayata geçirmek için hazırlanıyor.
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Bugün 14:17 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz