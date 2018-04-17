Kısa sürede bundan daha iyisi olamazdı

Kulübün başkanlığını Uğur Aslan yapıyor. Şevket Baş ve Serdar Kaya’nın başkan vekili olduğu takımda Nihat Macar ve Zeki Kemiksiz antrenörlük yapıyor. 30’a yakın sporcusu bulunan Gebze Aslan Master son hazırlık maçında Kocaeli karması ile karşılaştı. Centilmence geçen maçın ardından Başkanvekili Şevket Baş “Organizasyonu düzenleyen Metin Özkan kardeşime teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizim için de keyifli bir maç oldu. Kadromuzu tam anlamı ile oturttuğumuzda her şeyi rayına girecek. Kısa süre içinde dernekleşeceğiz ve masterler organizasyonlarına katılacağız” ifadelerine yer verdi.