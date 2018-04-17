Kocaeli Master Futbolcuları Kulübü yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: Kulübümüzün değerli futbolcularından Recep Serkan Çetintaş’ın babası Mehmet Nuri Çetintaş’ın vefatı kulübümüzü büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Futbolculuğundan öte, kardeşimiz ve arkadaşımız olan Recep Serkan Çetintaş’ın acısını paylaşıyoruz. Merhum Mehmet Nuri Çetintaş’a Allah’tan rahmet, Serkan kardeşimize ve Merhumun kederli ailesine baş sağılığı diliyoruz”
Bugün 14:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:22 TSİ )
Recep Serkan’a taziye mesajı
İlimizi başarılı ile temsil eden Kocaeli Master Kulübü’nün değerli futbolcularından Recep Serkan Çetintaş’ın babası Mehmet Nuri Çetintaş 68 yaşında hayatını kaybetmişti.
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Bugün 14:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz