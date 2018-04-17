Recep Serkan’a taziye mesajı

Kocaeli Master Futbolcuları Kulübü yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: Kulübümüzün değerli futbolcularından Recep Serkan Çetintaş’ın babası Mehmet Nuri Çetintaş’ın vefatı kulübümüzü büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Futbolculuğundan öte, kardeşimiz ve arkadaşımız olan Recep Serkan Çetintaş’ın acısını paylaşıyoruz. Merhum Mehmet Nuri Çetintaş’a Allah’tan rahmet, Serkan kardeşimize ve Merhumun kederli ailesine baş sağılığı diliyoruz”