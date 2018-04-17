Karacabey maçı önemli, çünkü...

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Kocaelispor, ligin bitimine 3 maç kala, sondan ikinci dephlasmanında, Pazar günü Karacabey Birlikspor ile karşılaşacak. Kaptan Hamza cezalı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. Karacabey maçı neden Yeşil Siyahlılar için önemli… Neden mi?

GEÇEN SEZONKİ O MAÇ

Bunun iki nedeni var. İlki geçen sezonki maç sonrası çıkan olayların yarattığı gerilim. Karacabey taraftarının yemeyip içmeyip, Kocaelispor’u düşündüğü gerçeği gün gibi ortada duruyor. Sezonun ilk yarısında İsmetpaşa’daki maç da kazanılamadığı için, Bursa’da oynanacak olan Kocaelispor, maçının kazanılmasını her şeyden çok istiyor.

VEDA MAÇINDAKİ COŞKU İÇİN

Bir diğer ve asıl neden ise, Kocaelispor’un İsmetpaşa’ya veda maçındaki coşkunun yakalanması. Veda maçının sınıfı geçer bir mahiyet kazanması için, pazar günkü Karacabey deplasman maçının kazanılması ve ceza almamamız şart. Yeşil Siyahlıların Büyükçekmece Tepecik karşısında dolu tribünlere oynaması için, sadece yönetimin ve Hodrimeydan’ın camiaya vereceği mesajlar yeterli olmayabilir. Karacabey karşılaşmasında alınacak galibiyetin de veda maçında tribünlerdeki olumlu etkiyi arttıracağına inanılıyor.