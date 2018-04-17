Pirelli yarı finalde: 67-60

Pirelli Basketbol takımı, çeyrek final maçında PWC ile karşılaştı, rakibini çekişmeli ve sert geçen maçta 67-60 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Pirelli yarı final maçında Ekol Lojistik ile karşılaşacak. Pirelli’nin pota altındaki etkili uzun oyuncusu Volkan Yazıcıoğlu, PWC maçındaki başarılı performansı nedeniyle haftanın oyuncusu seçildi.
PİRELLİ: 67-PWC: 60
SALON: Kasımpaşa Spor Kompleksi
HAKEMLER: Seda Esen **, Uygar Kurt **, Süleyman Eren Pekdoğan **
PİRELLİ: Recep Göklek ***(7), Orçun Tatlıtuğ ***(7), Timur Hatacıkoğlu ***(7), Volkan Yazıcıoğlu ****(25), Kerem Üren ***(10), Sinan Akyıldız ***(5), Can Mulla ***(2), Umut Karakadılar ***, Eren Değirmencioğlu ***(4), Harun Resul Tatlı ***, Bora Hor ***
PWC: Sedat Uysal ***(6), Ozan Çelebi ***(10), Burkay Seran ***(16), Yiğit Ortaç ***(17), İdris Çetebozan ***(4) , Ediz Celti **(7), Mustafa Tuğrul Oktay **
1.PERİYOT: 12-19
2.PERİYOT: 33-24
3.PERİYOT: 46-38
4.PERİYOT: 67-60
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz