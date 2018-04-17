Kocaeli Masterler’in gündemi yoğun

Yeşil Siyahlılar yarın saat 22.00’da antrenman yapacak. Yahyakaptan’daki Ferruh Duygu Tesisleri’ndeki antrenmanda, çift kale maç da yapılacak. Kocaeli Master, cuma günü ise Metin Özkan’ın organizasyonuna davet edilecek. Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda Kocaeli Karması ile karşılaşacak olan Kocaeli Master, eksikliklerini görecek. Bu maç ise saat 20.00’da başlayacak. Türkiye Masterler Şampiyonası 25-29 Nisan tarihleri arasında Antalya Kremlin Palas Otel sahalarında gerçekleşecek.