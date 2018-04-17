Yeşil Siyahlılar yarın saat 22.00’da antrenman yapacak. Yahyakaptan’daki Ferruh Duygu Tesisleri’ndeki antrenmanda, çift kale maç da yapılacak. Kocaeli Master, cuma günü ise Metin Özkan’ın organizasyonuna davet edilecek. Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda Kocaeli Karması ile karşılaşacak olan Kocaeli Master, eksikliklerini görecek. Bu maç ise saat 20.00’da başlayacak. Türkiye Masterler Şampiyonası 25-29 Nisan tarihleri arasında Antalya Kremlin Palas Otel sahalarında gerçekleşecek.
Bugün 14:36 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:38 TSİ )
Kocaeli Masterler’in gündemi yoğun
İlimizi Türkiye Masterler Futbol Şampiyonası’nda temsil eden Kocaeli Masterler’in gündemi yoğun.
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Bugün 14:36 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz