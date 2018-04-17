MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısı Ankara'da tüm partileri harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Bahçeli ile saat 13:30'da görüşüp bir karara varacaklar. Bugün ise erken seçim için acil koduyla Başbakan Binali Yıldırım ve tüm kurmaylarını topladı ve şimdiden tüm stratejileri masaya koydu.
Bugün 14:40 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:42 TSİ )
Cumhurbaşkanı ile Başbakan parti kurmaylarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım parti kurmaylarıyla bir araya geldi.
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Bugün 14:40 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz