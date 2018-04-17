Cumhurbaşkanı ile Başbakan parti kurmaylarıyla bir araya geldi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısı Ankara'da tüm partileri harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Bahçeli ile saat 13:30'da görüşüp bir karara varacaklar. Bugün ise erken seçim için acil koduyla Başbakan Binali Yıldırım ve tüm kurmaylarını topladı ve şimdiden tüm stratejileri masaya koydu.