Minibüsçülerden mazot zammına tepki!

Akaryakıt zammı en çok minibüsçü esnafını olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz günlerde motorine peş peşe gelen zamlar, minibüsçüleri adeta isyan noktasına getirdi. ‘Batıyoruz’ diyen Gölcük-İzmit Taşımacılık Kooperatifi Başkanı Mehmet Malkoç, KDV ve ÖTV oranlarında mutlaka iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi.

“ZAM DA İSTEMİYORUZ”

Mehmet Malkoç, “Biz minibüsçüler için aldığımız mazotun KDV’sinde indirim yapsınlar, biz zam da istemiyoruz. Bunu ben defalarca söyledim, sözümün arkasına duruyorum” dedi. Minibüslerin Başiskele-Gölcük arasındaki mesafeyi 60 TL’ye taşıdığını ancak P plaka sahiplerinin aynı mesafe için 210 TL aldığını öne süren Malkoç, KDV oranlarındaki adaletsizliğe vurgu yaptı.

“İYİLEŞTİRME YAPILMADI”

Malkoç “ Öğrencileri, Başiskele’den Gölcük’e ben aylık 60 liraya taşıyorum. P plakası olan servisler 210 liraya taşıyor. Geçmişte onlar da bizim gibi yüzde 18 KDV ödüyorlardır. Ancak, öğrencileri indirimli taşıyor diye servislerin KDV oranı yüzde 8’e düşürüldü. Bizim KDV oranlarımızda ise iyileştirme yapılmadı” şeklinde konuştu.

“BİN KİŞİYİ BEDAVA TAŞIYORUZ”

Belediyeler tarafından dağıtılan ücretsiz ya da indirimli taşıma kartları ile hemen her gün 25 kişiyi bedava ya da indirimli taşıdıklarını söyleyen Malkoç, “3 bin lira maaş alan da ücretsiz seyahat kartı kullanıyor. Kooperatif olarak günde binden fazla kişiyi ücretsiz taşıyoruz. Bu uygulamanın da yeniden düzenlenmesi gerekir” dedi.