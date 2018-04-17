Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Hacıosman Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan A.K. idaresindeki 16 AFM 70 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Y.Ç. idaresindeki 41 AAC 697 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen C.K. idaresindeki 35 PK 314 plakalı otobüs sürücünün son anda frene basmasıyla kaza yapan araçlara hafif çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekibi geldi. 112 Acil ekibi kazada yaralanan olmadığını tespit edince geri döndü. Araçlar hasar görürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Körfez'de 2 otomobil ile otobüs çarpıştı
Körfez'de, iki otomobil çarpışırken, arkadan gelen otobüs son anda fren yaparak kaza yapan araçlara hafif çarptı. Araçların hasar gördüğü kazada yaralanan olmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz