14 yıldan bu yana Darıca Bağlarbaşı Mahalle Muhtarlığı'nı yapan Mehmet Yaşar Kuşak, kanser nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Mehmet Yaşar Kuşak bu sabah saatlerinde evinde yaşamını yitirdi. Muhtar Kuşak, yarın Kavala Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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Darıcalı muhtar hayatını kaybetti
Darıca'da, kanser tedavisi gören Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Yaşar Kuşak (69) hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz