Darıcalı muhtar hayatını kaybetti

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14 yıldan bu yana Darıca Bağlarbaşı Mahalle Muhtarlığı'nı yapan Mehmet Yaşar Kuşak, kanser nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Mehmet Yaşar Kuşak bu sabah saatlerinde evinde yaşamını yitirdi. Muhtar Kuşak, yarın Kavala Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.