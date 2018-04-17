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Aydın Ünlü: Erken seçime biz hazırız

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği erken seçim konusuna değinerek “MHP Kocaeli İl Teşkilatları olarak biz seçime hazırız” dedi.

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MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, haftalık olağan basın açıklamasında erken seçim konusuna değindi. İl yöneticilerinin de Ünlü’ye eşlik ettiği basın açıklamasında MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Biz 8 ay öncesinden çalışmalar zaten başlamıştık. SİM merkezini 8 ay önce tanıtmış, muhtar ziyaretlerini yapmış, 7 bin sandık görevlisinin evine gitmiş, partilileriyle bir araya gelmiş, ev ev dolamış bir MHP Kocaeli teşkilatları vardır. Biz MHP Kocaeli İl Teşkilatları olarak seçime hazırız” dedi.

CHPLİLER SEKAPARK’TA OTURSUN

Ünlü yaptığı açıklamada CHP’nin oturma eylemini eleştirirken, “MHP Kocaeli il teşkilatı olarak çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir. Ülkemizde ve kentimizde gündem hızlı bir şekilde değişmektedir. İşte bu gündem yoğunluğu içerisinde CHP kendince OHAL sürecini adeta kanunsuz bir düzen varmış, vatandaşın üzerinde baskı ve anti demokratik uygulamalar varmışçasına provokatif söylemlerde ve eylemlerde bulunmaktadır. Eğer antidemokratik bir süreç yaşıyorsak CHP’liler nasıl demokratik eylem yapabilmektedirler. Efendim oturma eylemi yapıyorlarmış da çimler ıslakmışta falan filan, CHP’li yöneticilere tavsiyem gitsinler Sekapark’a istedikleri kadar otursunlar, güzel havanın ve parkın tadını çıkartsınlar. Türkiye bir hukuk devletidir. OHAL tabir edilen şeyde bir kanun manzumesidir. Yani ülkenin ve aziz milletimizin bekası için olağanüstü süreçlerde devreye sokulan bir kanundan ibarettir” ifadelerinde bulundu.

BİZ HAZIRIZ

Konuşmasında erken seçim iddialarına yer veren MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Bir diğer konu ise erken seçim konusudur. Aslında artık bu konuları uzun uzun anlatmaya da gerek kalmadı. Malumunuz bugün genel başkanımız seçim için işaret fişeğini attı. Bizim için de sürpriz olmadı. Biz MHP olarak milli mecburiyetten dolayı seçimlerin erkene çekilmesine yanayız. 26 Ağustos’un Malazgirt’in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanımızı seçmek için MHP Kocaeli İl Teşkilatı olarak biz hazırız” dedi.

MHP BİRİNCİ PARTİ OLARAK ÇIKACAKTIR

Ünlü son olarak, “Hazırız kelimesinin altını doldurmak önemlidir. SİM merkezini 8 ay önce tanıtmış, muhtar ziyaretlerini yapmış, 7 bin sandık görevlisinin evine gitmiş, partilileriyle bir araya gelmiş, ev ev dolamış bir MHP Kocaeli teşkilatları vardır. MHP’nin sandık görevlilerinin eğitim programı devam etmektedir. Bunları yapan bir il teşkilatı seçime hazır olduğunu göstermektedir. Her ülkücünün oy kullanacağı sandığın listesi cebinde yer almaktadır. 4 ay sonra yapılacak olan seçimlerde herkes ev ödevlerini doğru yaparsa MHP birinci parti olarak sandıktan çıkacaktır” diyerek sözlerine son verdi.

Bugün 15:15 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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