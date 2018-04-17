CHP Derince’de eğitimler yapıldı

CHP’de parti içi eğitim programları olanca hızı ile devam ediyor. Partinin genel merkez yönetimi tarafından alınan karar sonrasında başlayan eğitimlerde önceki gün Derince’de parti yöneticileri ile üyeler önemli konular hakkında bilgilendirildi.
EĞİTİM PROGRAMI
Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi (ÜTSE) kapsamındaki eğitimlerde 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde ilçe yönetim kurulu ve gençlik kollarına yönetimlerine, 14-15 Nisan tarihlerinde de ilçe kadın kolları mahalle temsilcilikleri bir araya getirildi. Eğitimler ise genel merkez tarafından görevlendirilen Ekrem Özdemir, Tuğman Kayalı, Ozan Aksu, Zeki Karan ve Mesut Yüksel tarafından verildi.
ÖRGÜTLENME EĞİTİMİ
Öte yandan yine 15 Nisan tarihinde ise il eğitim sekreteri Seyfettin Kılınç ve Aysun Kılınç tarafından partililere Sandık Çevresi Örgütlenme Eğitimi (SÖRE) verildi. Bu arada gerçekleşen ÜTSE ve SÖRE eğitimlerinin önümüzdeki süreçte de belirli aralıklarla tekrarlanacağı ve örgüt mensuplarının seçime hazır hale gelmeleri için çalışmaların devam edeceği vurgulandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz