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CHP Derince’de eğitimler yapıldı

CHP’de genel merkez talimatı ile başlatılan eğitim programları Derince Örgütü’nde de yapıldı. Eğitimler kapsamında temel siyaset ve sandık çevresi örgütlenmesi konularında partililerle önemli bilgiler paylaşıldı.

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CHP’de parti içi eğitim programları olanca hızı ile devam ediyor. Partinin genel merkez yönetimi tarafından alınan karar sonrasında başlayan eğitimlerde önceki gün Derince’de parti yöneticileri ile üyeler önemli konular hakkında bilgilendirildi.

EĞİTİM PROGRAMI

Üyelerin Temel Siyasi Eğitimi (ÜTSE) kapsamındaki eğitimlerde 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde ilçe yönetim kurulu ve gençlik kollarına yönetimlerine, 14-15 Nisan tarihlerinde de ilçe kadın kolları mahalle temsilcilikleri bir araya getirildi. Eğitimler ise genel merkez tarafından görevlendirilen Ekrem Özdemir, Tuğman Kayalı, Ozan Aksu, Zeki Karan ve Mesut Yüksel tarafından verildi.

ÖRGÜTLENME EĞİTİMİ

Öte yandan yine 15 Nisan tarihinde ise il eğitim sekreteri Seyfettin Kılınç ve Aysun Kılınç tarafından partililere Sandık Çevresi Örgütlenme Eğitimi (SÖRE) verildi. Bu arada gerçekleşen ÜTSE ve SÖRE eğitimlerinin önümüzdeki süreçte de belirli aralıklarla tekrarlanacağı ve örgüt mensuplarının seçime hazır hale gelmeleri için çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

Bugün 15:28 TSİ - Siyaset

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