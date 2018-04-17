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İdris Alp: CHP, HDP ile kol kola girdi

CHP’nin ülke genelinde ve Kocaeli’de HDP ile ittifak yaptığını dile getiren AKP’li İdris Alp, “CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, OHAL ile ilgili açıklamasında yanına HDP’lileri alarak bunu ispatlamıştır” dedi.

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AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk olarak CHP’nin 81 ilde düzenlediği OHAL eylemlerine değinen ilçe başkanı Alp, yaşanan darbe girişimi ve terör eylemlerinin ardından tüm yurttu ilan edilen OHAL’e karşı çıkmanın akıl işi olmadığını savundu.

“OHAL’DE BİLE EYLEM YAPABİLİYORLAR”

Eylemin fotoğraflarında eylemin kime hizmet ettiğini anladıklarını kaydeden Alp, “İl başkanı Cengiz Sarıbay açıklama yaparken bir yanında HDP’li eski milletvekili Ali Haydar Konca duruyor. CHP bu tablo ile mi OHAL’a karşı çıkıyor. Milletimiz bunca şehit vermişken, ülke terörle amansız bir mücadele halindeyken CHP’nin bu yaptıkları yüreklerde derin yaralar bırakmaktadır. CHP’liler söze gelirken OHAL nedeniyle demokrasi yok diyor, ancak OHAL döneminde bile, üstelik HDP’lilerle sokakta eylem yapabiliyor” dedi.

“İTTİFAKLARI ORTAYA ÇIKTI”

CHP’nin ülkeyi gererek kafa karıştırmaya çalıştığını kaydeden Alp, şöyle konuştu: “Ülkemizde gündem de olan CHP-HDP ittifakı bu açıklama ile gün yüzüne çıkmış. CHP-HDP, Kocaeli’de de kol kola girmiştir.”

Bugün 15:29 TSİ - Siyaset

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