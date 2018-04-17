Bu maça biletle değil kitapla girilecek

TFF 3. Lig 2. Grup'ta bitime 3 hafta kala şampiyonluğun en güçlü adayı olan Darıca Gençlerbirliği, hafta sonu kendi evinde oynayacağı Anagold 24 Erzincanspor maçında ihtiyacı olan okullar için kitap kampanyası düzenliyor. Son 3 maça girilirken en yakın rakibinin 3 puan önünde bulunan ve 10 yıl aradan sonra şampiyon olarak yeniden 2. Lig'e yükselmek isteyen Darıca Gençlerbirliği’nde hafta sonu oynanacak olan Anagold 24 Erzincanspor maçı için tüm şehir adeta seferber olmuş durumda. Kulüp yönetiminden taraftarına, esnaflardan vatandaşlara kadar herkes bu önemli maçı beklerken, kulüp yönetimi de önemli bir kampanyaya imza atarak, hafta sonu oynanacak maç öncesi kitap kampanyası düzenledi. “Bir Kitap da Sen Getir” isimli kampanya çerçevesinde ihtiyaç sahibi okullara bağışlanmak üzere maça gelirken bir kitap getiren izleyicilerden maç ücreti alınmayacak.

HALKI MAÇA DAVET ETTİ

Kulübün Onursal Başkanı Şükrü Karabacak, şampiyonluk parolasıyla çıktıkları ligde takıma olan inançlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini ifade ederek, hafta sonu final niteliğinde oynayacakları Anagold 24 Erzincanspor maçına tüm bölge halkını davet etti. 2. Lig'e çıkmak için inançlarının tam olduğunu belirten Karabacak, “İlçemizdeki birlik ve beraberlik tablosu bize 2. Lig hedefimize varmak için güç veriyor. Bugüne kadar hep birlikte başarısı için ter döktüğümüz kulübümüzün önümüzdeki maçları da kazanarak 2. Lig'e çıkacağımıza inancımız tam. Bu zorlu süreçte başta ilçemizdeki sporseverler olmak üzere, Gebze, Çayırova, Dilovası ve Kocaeli’nin diğer ilçelerinden herkesi bu coşkuyu yaşamak üzere 22 Nisan Pazar günü saat 15.30’da Darıca Şehir Stadyumu’nda oynanacak olan Darıca Gençlerbirliği - Anagold 24 Erzincanspor maçına bekliyorum” dedi.