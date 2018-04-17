Kadıoğlu, İLKÇEV’de yeniden başkan seçildi

Yoğun bir katılımın olduğu kongreye, AKP Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık, Gebze Belediyesi eski başkanlarından Hüseyin Öztürk, okul müdürleri, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Kongrede yeniden başkan seçilen Dr. İlhan Kadıoğlu, üyelere katılımları ve destekleri için teşekkür etti. Genel kurul yapılan ikramlarla sona erdi.

YÖNETİM KURULU

İlhan Kadıoğlu

Tuncay Başoğlu

Dinçer Ekinci

Mustafa Çelikbilek

Orhan Yavuzyiğit

Aziz Karaca

Mücahit Ünal