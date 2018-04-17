Kadıoğlu, İLKÇEV’de yeniden başkan seçildi

Yoğun bir katılımın olduğu kongreye, AKP Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık, Gebze Belediyesi eski başkanlarından Hüseyin Öztürk, okul müdürleri, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Kongrede yeniden başkan seçilen Dr. İlhan Kadıoğlu, üyelere katılımları ve destekleri için teşekkür etti. Genel kurul yapılan ikramlarla sona erdi.
YÖNETİM KURULU
İlhan Kadıoğlu
Tuncay Başoğlu
Dinçer Ekinci
Mustafa Çelikbilek
Orhan Yavuzyiğit
Aziz Karaca
Mücahit Ünal
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz