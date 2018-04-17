ODTÜ KYÖD’den muhteşem bir gece

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD İlkokulu, Süleyman Demirel Kültür Merkezinde geleneksel İngilizce ve Sanat Gecesi’ni gerçekleştirdi. Öğrencilerin düzgün ve akıcı İngilizce konuşmaları, gösteride sergiledikleri özgüven ve programın zenginliği tüm ziyaretçilerin dikkatini çekti. Gece, Görsel Sanatlar Öğretmeni Selen Şeyşane'nin yıl boyunca öğrencilerin yaptıkları çalışmalardan oluşan resim sergisi ile başladı. Öğrencilerin titizlikle yaptıkları çalışmalar görülmeye değerdi.

ÖĞRENCİLER BÜYÜLEDİ

Okul Müdürü Güler Telli’nin konuşmasıyla devam eden gecede 2’nci sınıflardan 4’üncü sınıflara kadar olan öğrenciler İngilizce drama, dans ve müzik etkinlikleriyle büyüledi. Bu gece için aylardır hazırlanan İngilizce öğretmenleri Derya Yıldız ve Sümeyra Aydın, Müzik Öğretmeni Emre Efe, Dans Öğretmeni Canan Yılmaz ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Selen Çelik Şeyşane öğrencilerin gösterdikleri güzel performanstan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.