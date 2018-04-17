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Akçakoca MTAL’de mezuniyet coşkusu

Turizm Haftası kapsamında Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin mezuniyet coşkusu Sabancı Kültür Merkezi’nde yaşandı. İl Kültür ve Turizm Müdür Adnan Zamburkan, dereceye giren öğrencilere plaketlerini takdim etti.

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Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında mezun olan 97 öğrenci Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törenle diplomalarını aldı. Programa; İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan,  Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, Okul Müdürü Kemal Aktaş, öğretmen, öğrenci ile veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda okul birincisi Sercan İbrahim Hasan’a plaketini okul müdürü Kemal Aktaş, okul ikincisi Sevgi Karaağaca plaketini İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan takdim ederek tüm öğrencilerin Turizm Haftasını kutladı ve hayatlarında başarılar diledi. Okulun üçüncüsü Berke Bektaş’a ise plaketini müdür yardımcısı Ayhan Zeren verdi.

97 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU

Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen diploma ve kep töreni okul müdürü Kemal Aktaş’ın mezun olan çocuklara hitaben yaptığı konuşmayla başladı. Daha sonra okul birincisi Sercan İbrahim Hasan tarafından gerçekleşen konuşma sonrasında müzik dinletisi, bayrak ve flama teslimi gerçekleşti. Ardından beklenen an geldi ve 97 öğrenci sahneye davet edildi. Diplomaları mezun olan öğrencilere sınıf öğretmenleri takdim etti. Coşku, heyecan ve gururun bir arada yaşandığı dakikaların ardından geri sayım başladı ve tüm öğrenciler keplerini fırlatarak mezun olmanın mutluluğu yaşadı.

Bugün 16:50 TSİ - Eğitim

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