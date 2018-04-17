Hakimler ve Savcılar Kurulu HSK 1. Dairesi, birinci bölge adli hakimlerinin müstemir yetkilerini kararnameyle yeniden belirledi. Kararnameyle, FETÖ davalarındaki yargı sürecini hızlandırmak için Bursa dahil 11 ile 13 yeni terör mahkemesi kurulmasına karar verildi. Bunun üzerine Ankara'da 2, İstanbul'da 1, Bursa'da 2, Adana, Denizli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya ve Sakarya'da da birer olmak üzere toplam 13 yeni terör mahkemesi kuruldu. Yeni kurulan mahkemeler 18 Nisan tarihi itibari ile göreve başlayacak.
Bugün 17:32 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:34 TSİ )
Kocaeli'de yeni bir mahkeme kuruluyor
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Bursa dahil 11 ilde yeni 13 terör mahkemesi kurulmasına karar verdi. Kararla birlikte Bursa’da 11. ve 12. ağır ceza mahkemeleri tesis edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz