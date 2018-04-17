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13 ilde FETÖ operasyonu 38 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda rütbeli askerlerden oluşan 38 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 9 kişinin ise arandığı belirtildi.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silahlı Terör Örgütü FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan gözaltı kararı verilen 47 askeri personelin yakalanması için operasyon düzenlendi. Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Yalova, Trabzon, Bursa, Balıkesir, Sivas, Antalya, Adana ve Elazığ illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 1 ihraç binbaşı, 2 muvazzaf yüzbaşı, 4’ü muvazzaf 5 üsteğmen, 2’si muvazzaf 3 teğmen ve 22’si muvazzaf 28 astsubay toplam 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firar olan 9 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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