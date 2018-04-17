Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 20:10 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 20:11 TSİ )

Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu Danişkoper Viyadüğü üzerinde yolcu otobüsünün TIR’a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otobüs sürücüsü ve 1 yolcu yaralandı.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolundan Ankara istikametine seyir halinde olan Hacı Özçelik idaresindeki 06 DZ 2008 plakalı yolcu otobüsü, Danişkoper Viyadüğü üzerinde önünde seyir halinde olan Turgay Kabak idaresindeki 50 DU 980 çekici plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada otobüs içindeki yolcular arasında panik yaşanırken sürücü Hacı Özçelik bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Hacı Özçelik itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa alındı. Kazada yaralanan yolcu Hüseyin Batuhan ile sürücü Özçelik ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolunun Ankara yönünde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi.

Bugün 20:10 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Hülya Aksoy, ameliyata alındı! mask
Hülya Aksoy, ameliyata alındı!
Komşuda kanlı gece: 1 ölü 1 yaralı! mask
Komşuda kanlı gece: 1 ölü 1 yaralı!
Şarj olan telefon evi yaktı! mask
Şarj olan telefon evi yaktı!
Damperi açık unutulan TIR, OSB girişine çarparak devrildi mask
Damperi açık unutulan TIR, OSB girişine çarparak devrildi
Otomobilin çarptığı kadın öldü! mask
Otomobilin çarptığı kadın öldü!
Komşuya şehit ateşi düştü! mask
Komşuya şehit ateşi düştü!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Dilovası’nda feci kaza: 1 ölü 11 yaralı mask
Dilovası’nda feci kaza: 1 ölü 11 yaralı
Vatandaş belediyenin girişini kapattı! mask
Vatandaş belediyenin girişini kapattı!
Vali eşi Hülya Aksoy ve kaymakam eşleri feci kazada yaralandı! mask
Vali eşi Hülya Aksoy ve kaymakam eşleri feci kazada yaralandı!
Belediye uyardı: Son gün 30 nisan! mask
Belediye uyardı: Son gün 30 nisan!
Kartepe'de intihar! Tabanca ile... mask
Kartepe'de intihar! Tabanca ile...
Komşuda kanlı gece: 1 ölü 1 yaralı! mask
Komşuda kanlı gece: 1 ölü 1 yaralı!

GALERİ

Körfezli öğrencilerden Nijerya’daki kardeşlerine su tankı mask
Körfezli öğrencilerden Nijerya’daki kardeşlerine su tankı
Lise öğrencisinin kullandığı motosiklet kaza yaptı! mask
Lise öğrencisinin kullandığı motosiklet kaza yaptı!
4 kişinin öldüğü kaza kamerada! mask
4 kişinin öldüğü kaza kamerada!
Oturma eylemine su engeli! mask
Oturma eylemine su engeli!
Feci kazada 4 Körfezli hayatını kaybetti! mask
Feci kazada 4 Körfezli hayatını kaybetti!
Şampiyonlar Şampiyonu Kupası sahibini buldu mask
Şampiyonlar Şampiyonu Kupası sahibini buldu
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL