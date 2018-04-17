Alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolundan Ankara istikametine seyir halinde olan Hacı Özçelik idaresindeki 06 DZ 2008 plakalı yolcu otobüsü, Danişkoper Viyadüğü üzerinde önünde seyir halinde olan Turgay Kabak idaresindeki 50 DU 980 çekici plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada otobüs içindeki yolcular arasında panik yaşanırken sürücü Hacı Özçelik bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Hacı Özçelik itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa alındı. Kazada yaralanan yolcu Hüseyin Batuhan ile sürücü Özçelik ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolunun Ankara yönünde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi.
Bugün 20:10 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 20:11 TSİ )
Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Otoyolu Danişkoper Viyadüğü üzerinde yolcu otobüsünün TIR’a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otobüs sürücüsü ve 1 yolcu yaralandı.
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Bugün 20:10 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz