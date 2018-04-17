MHP'li başkan eşi tarafından vuruldu!

İzmit Yeşilova Mahallesi Aykan Sokak üzerinde bulunan Yıldız Apartmanında ikamet eden eski MHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı emlakçı Serpil Ertekin (43) iddiaya göre evinde tartıştığı imam nikahlı eşi Duran Günyeli tarafından tabancayla vuruldu. Evden gelen sesler üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ertekin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olaydan sonra firar eden Duran Günyeli polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.