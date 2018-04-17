İzmit Yeşilova Mahallesi Aykan Sokak üzerinde bulunan Yıldız Apartmanında ikamet eden eski MHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı emlakçı Serpil Ertekin (43) iddiaya göre evinde tartıştığı imam nikahlı eşi Duran Günyeli tarafından tabancayla vuruldu. Evden gelen sesler üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ertekin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olaydan sonra firar eden Duran Günyeli polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.
Dün 23:13 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Dün 23:53 TSİ )
MHP'li başkan eşi tarafından vuruldu!
İzmit Yeşilova Mahallesi Aykan Sokak üzerinde bulunan Yıldız Apartmanında ikamet eden eski MHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı emlakçı Serpil Ertekin (43) iddiaya göre evinde tartıştığı imam nikahlı eşi Duran Günyeli tarafından tabancayla vuruldu.
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Dün 23:13 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz