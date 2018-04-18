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Katil koca yakalandı!

Dün akşam İzmit Yeşilova'da yaşanan cinayet olayında eşini tabancayla vurarak öldüren eşi Duran Günyeli polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

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İzmit Yeşilova Mahallesi Aykan Sokak üzerinde bulunan Yıldız Apartmanında dün gece meydana gelen olayda eski MHP Kadın Kolları Başkanı emlakçı Serpil Ertekin (43) evinde tartıştığı imam nikahlı eşi Duran Günyeli tarafından tabancayla vurulmuştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ertekin'in yaşamını yitirdiği tespit edilmişti. Olay sonrasında firar eden Duran Günyeli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Yuvam Akarca mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Günyeli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Bugün 09:04 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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