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Çalık: Anadolu’nun aydınlanma projesi ortadan kaldırıldı

Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 78’inci kuruluş yıl dönümünde şube binasından basın açıklamasında bulundu

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Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 78’inci kuruluş yıl dönümü sebebiyle şube binasından basın mensuplarına açılamalarda bulundu. Çalık açıklamasında, “Eğitim-İş olarak amacımız; Köy Enstitülerinin felsefesi, heyecan ve ruhunu okullarımızda yaşatmak, tüm yurtta cumhuriyetin, aydınlanmanın ateşini yeniden yakmak, ülkemizin geleceğine umut ve ışık olabilmektir” ifadelerini kullandı.

AYDINLANMA PROJESİ ORTADAN KALDIRILDI

Çalık açıklamasının başında, “Yüzyıllardır horlanmış köy çocuklarından yazarlar, şairler, müzisyenler, bilim adamları çıkmaya başlamıştı. Anadolu uyanıyordu. Ancak bu yüksek dinamizm ve Cumhuriyetçi kadronun kazandırdığı ivme tutucu egemen güçlerden tepkiler almaya başlamıştı. Ülkenin toplumsallaşma sürecini kolaylaştırmak için gerçekleştirilen Köy Enstitüleri girişimi, kazandığı onca olumlu sonuca karşın dinsel değerlerin çöküşüne neden olduğu gerekçesi ve komünizm geliyor korkutmalarıyla tamamlanamadı. Önce bilinçli olarak içi boşaltılan Köy Enstitüleri kapatılarak Anadolu’nun en önemli aydınlanma projesi ortadan kaldırıldı” ifadelerine yer verdi.

EĞİTİM SORUNLARININ DA ÇÖZÜMÜ OLARAK GÖRÜLMELİDİR

Açıklamasının devamında Çalık, “Bugün Köy Enstitüsü ruhunu yeniden yakalamak ancak çağdaş, üretken ve demokratik eğitim yöntemini ulusal eğitim sistemimizin her aşamasına uygulayarak; eleştiren, sorgulayan çağdaş bireyler yetiştirmekle olur. Üretken ve yaratıcılığın desteklendiği eğitim anlayışı bugün yaşadığımız eğitim sorunlarının da çözümü olarak görülmelidir. İşte o zaman Atatürk’ün ve cumhuriyetin öğretmenlerden istediği ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesilleri yetiştirebiliriz” şeklinde konuştu.

GELECEĞE UMUT VE IŞIK OLMAKTIR

Çalık açıklamasını, “78. Kuruluş Yıldönümünde Köy Enstitüleri’nin ilerici, demokrat ve aydınlanmacı geleneğine sahip çıkıyoruz. Eğitim-İş olarak amacımız; Köy Enstitülerinin felsefesi, heyecan ve ruhunu okullarımızda yaşatmak, tüm yurtta cumhuriyetin, aydınlanmanın ateşini yeniden yakmak, ülkemizin geleceğine umut ve ışık olabilmektir. Eğitim-İş, Mustafa Necati’den, Hasan Ali Yücel’den, Fakir Baykurt’tan ve Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten devraldığı bu görev ve sorumluluğu yerine getirme azim ve kararlılığındadır” şeklinde sonlandırdı.

Bugün 09:35 TSİ - Eğitim

Muhabir Ahmet Hazer

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