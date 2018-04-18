İYİ Parti seçime girebilir!

İYİ Parti’nin seçimlere katılmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yapılan değerlendirmeler ve CHP Grup Başkanvekili Sayın Özgür Özel’in yaptığı açıklamaya yanıt veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın şu ifadeleri kullandı:

HAZİRAN 2018'DE BEKLEME SÜRESİ DOLUYOR

"Siyasi Partiler Kanunu’nun 37. Maddesi gereğince siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması gerekmektedir. İYİ Parti, seçimlere katılmak için gerekli teşkilatlanma şartını 2017 yılının Aralık ayında ikmal etmiş, 10 Aralık 2017 tarihinde de 1. büyük kurultayını yapmış olup, kanunun öngördüğü 6 aylık bekleme süresinin ardından yapılacak bütün seçimlere katılma hakkını elde etmiş durumdadır. İYİ Parti, 6 aylık bekleme süresinin dolacağı Haziran 2018’den sonra yapılacak bütün seçimlere hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde kendi isim ve amblemiyle katılacaktır.

AYDIN, ÖZEL'İN AÇIKLAMASINI HATA OLARAK GÖRDÜ

Sayın Özgür Özel, 10 Aralık 2017 tarihinde yapılan İYİ Parti 1. Olağan kurultayını hatırlamış olsaydı, bu talihsiz açıklamayı yapmamış ve hataya düşmemiş olacaktı. Sayın Özel’in yanlışlıkla temel aldığı 1 Nisan 2018 tarihi, İYİ Parti’nin yaptığı 1. Olağanüstü kurultayının tarihidir. Nitekim ayaküstü bir açıklama olduğu Sayın Özel’in yanlışlıkla esas aldığı 1 Nisan’dan 6 ay sayıp 1 Eylül’ü bulmasından bile bellidir, çünkü 1 Nisan’dan 1 Eylül’e 5 ay vardır. Seçimlere katılmayla ilgili tartışılan bu kural sadece yerel seçimler ve Milletvekili seçimleri için geçerlidir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için mevzuatta öngörülen şekilde ve zaten daha önce de açıkladığımız gibi liderimiz Sayın Meral Akşener 100 bin imza ile aday gösterilecektir"