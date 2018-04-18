Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar kapsamında örgüte üye olma suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonla 27 muvazzaf askeri personel, 1 ihraç öğretmen ve vergi memuru olmak üzere toplam 29 şahıs gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 26 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 29 kişiden 3’ü tutuklanırken 26 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz