Akşener, ağabeyinin anma programa için İzmit’te

Kentte geniş bir kesim tarafından tanınan, MHP’de bir dönem il başkanlığı da yapan, aynı zamanda kentin en aktif sivil toplum kuruluşlarından biri olan Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın eski başkanı olan ve geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Nihat Gürer, vefatının bugün düzenlenecek etkinlikle anılacak. Kocaeli Aydınlar Ocağı yönetimi tarafından tertip edilecek anma etkinliği Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek ve tören saat 19.00’da başlayacak.

AKŞENER DE GELECEK

Bu arada anma programına katılanlar arasında, merhum Gürer’in kardeşi olan İYİ Parti’nin kurucu genel başkanı Meral Akşener, eski bakanlar Yaşar Okuyan ve Sadi Somuncuoğlu ile Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erkal’ın da yer alacağı kaydedildi.

PROGRAMA KATILACAK KONUŞMACILAR

Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanı-Nihat Gürer’in kardeşi

Doç. Dr. Banu Gürer İlahiyatçı-Nihat Gürer’in kızı

Güven Berk ADO Grup Yönetim Kurulu Başkanı

İnşaat Mühendisi Hayrettin Nuhoğlu İş Adamı

Yavuz Selim Demirağ Yeniçağ Gazetesi Yazarı

İnşaat Mühendisi Hasan Albay İş Adamı

Av. Süleyman Erbaşı Siyasetçi

Makine Mühendisi Mehmet Pehlivanlı MKE Yönetim Kurulu Üyesi

Yılma Durak Gazeteci-Siyasetçi

Alaattin Büyükkaya Milletvekili-AB Bakan Yardımcısı

Av. Ahmet Hamdi Başar Başbakanlık Sigorta Murakebe E. Başkanı

Prof. Dr. Ahat Andican Eski Milletvekili

Lütfü Türkkan Eski Milletvekili

Yaşar Okuyan Eski Bakan

Sadi Somuncuoğlu Eski Bakan

Dr. İbrahim Kahraman Kocaeli Aydınlar Ocağı E. Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Sakin Öner Aydınlar Ocağı Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa Erkal Aydınlar Ocağı Genel Başkanı