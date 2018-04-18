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Akşener, ağabeyinin anma programa için İzmit’te

Kocaeli Aydınlar Ocağı, 21 Ocak 2017 tarihinde vefat eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ağabeyi KOTO eski Başkanı Nihat Gürer için bu akşam anma toplantısı düzenliyor. Saat 19.00’daki etkinlik Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde yapılacak. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de ağabeyi için düzenlenen anma programına katılacak.

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Kentte geniş bir kesim tarafından tanınan, MHP’de bir dönem il başkanlığı da yapan, aynı zamanda kentin en aktif sivil toplum kuruluşlarından biri olan Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın eski başkanı olan ve geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Nihat Gürer, vefatının bugün düzenlenecek etkinlikle anılacak. Kocaeli Aydınlar Ocağı yönetimi tarafından tertip edilecek anma etkinliği Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek ve tören saat 19.00’da başlayacak. 

AKŞENER DE GELECEK

Bu arada anma programına katılanlar arasında, merhum Gürer’in kardeşi olan İYİ Parti’nin kurucu genel başkanı Meral Akşener, eski bakanlar Yaşar Okuyan ve Sadi Somuncuoğlu ile Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erkal’ın da yer alacağı kaydedildi.

 PROGRAMA KATILACAK KONUŞMACILAR

Meral Akşener                     İYİ Parti Genel Başkanı-Nihat Gürer’in kardeşi

Doç. Dr. Banu Gürer           İlahiyatçı-Nihat Gürer’in kızı

Güven Berk                         ADO Grup Yönetim Kurulu Başkanı

İnşaat Mühendisi Hayrettin Nuhoğlu  İş Adamı                    

Yavuz Selim Demirağ          Yeniçağ Gazetesi Yazarı

İnşaat Mühendisi Hasan Albay  İş Adamı

Av. Süleyman Erbaşı           Siyasetçi

Makine Mühendisi Mehmet Pehlivanlı  MKE Yönetim Kurulu Üyesi

Yılma Durak                        Gazeteci-Siyasetçi

Alaattin Büyükkaya             Milletvekili-AB Bakan Yardımcısı

Av. Ahmet Hamdi Başar     Başbakanlık Sigorta Murakebe E. Başkanı

Prof. Dr. Ahat Andican        Eski Milletvekili

Lütfü Türkkan                     Eski Milletvekili

Yaşar Okuyan                     Eski Bakan

Sadi Somuncuoğlu             Eski Bakan

Dr. İbrahim Kahraman        Kocaeli Aydınlar Ocağı E. Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Sakin Öner    Aydınlar Ocağı Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa Erkal       Aydınlar Ocağı Genel Başkanı

Bugün 09:52 TSİ - Siyaset

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