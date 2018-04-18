Akşener, ağabeyinin anma programa için İzmit’te

Kentte geniş bir kesim tarafından tanınan, MHP’de bir dönem il başkanlığı da yapan, aynı zamanda kentin en aktif sivil toplum kuruluşlarından biri olan Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın eski başkanı olan ve geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Nihat Gürer, vefatının bugün düzenlenecek etkinlikle anılacak. Kocaeli Aydınlar Ocağı yönetimi tarafından tertip edilecek anma etkinliği Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek ve tören saat 19.00’da başlayacak.
AKŞENER DE GELECEK
Bu arada anma programına katılanlar arasında, merhum Gürer’in kardeşi olan İYİ Parti’nin kurucu genel başkanı Meral Akşener, eski bakanlar Yaşar Okuyan ve Sadi Somuncuoğlu ile Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erkal’ın da yer alacağı kaydedildi.
PROGRAMA KATILACAK KONUŞMACILAR
Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanı-Nihat Gürer’in kardeşi
Doç. Dr. Banu Gürer İlahiyatçı-Nihat Gürer’in kızı
Güven Berk ADO Grup Yönetim Kurulu Başkanı
İnşaat Mühendisi Hayrettin Nuhoğlu İş Adamı
Yavuz Selim Demirağ Yeniçağ Gazetesi Yazarı
İnşaat Mühendisi Hasan Albay İş Adamı
Av. Süleyman Erbaşı Siyasetçi
Makine Mühendisi Mehmet Pehlivanlı MKE Yönetim Kurulu Üyesi
Yılma Durak Gazeteci-Siyasetçi
Alaattin Büyükkaya Milletvekili-AB Bakan Yardımcısı
Av. Ahmet Hamdi Başar Başbakanlık Sigorta Murakebe E. Başkanı
Prof. Dr. Ahat Andican Eski Milletvekili
Lütfü Türkkan Eski Milletvekili
Yaşar Okuyan Eski Bakan
Sadi Somuncuoğlu Eski Bakan
Dr. İbrahim Kahraman Kocaeli Aydınlar Ocağı E. Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Sakin Öner Aydınlar Ocağı Genel Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa Erkal Aydınlar Ocağı Genel Başkanı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz