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Şarkı dinlemek için geldiler gece boyu "küfür" dinlediler

Geçtiğimiz 14 Nisan akşamı Barlar Sokağı'ında bulunan Moody Retro isimli bir barda sahne olan Jokerband isimli müzik grubu sahne olduğu anlarda özellikle kadınları hedef alan küfürler eğlenmek için mekana gelen birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

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Geçtiğimiz 14 Nisan akşamı Barlar Sokağı'ında bulunan Moody Retro isimli bir barda sahne olan Jokerband isimli müzik grubu sahne olduğu anlarda özellikle kadınları hedef alan küfürler eğlenmek için mekana gelen birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kocaeli Kadın Platformu üyelerinin de mekanda olduğu o anlarda müzik grubu tarafından, gece boyunca sahneden pek çok cinsiyetçi ifade kullanıldı.

"ARKADAŞLAR ŞİMDİ BİRAZ KÜFÜR EDELİM"

Konuyla ilgili tepkileri dile getiren Kocaeli Kadın Platformu, olayı şu sözlerle anlattı:

"'Arkadaşlar, şimdi biraz küfredelim mi' şeklinde giriş yaparak söyledikleri, tamamen küfürden oluşan şarkının bitiminde de, 'Nasıl da iyi yaptık, rahatladık' gibi ifadelerle, cinsiyetçilik dakikalar boyu süren, grup üyeleri tarafından 'rahatlatıcı' olarak ifade edilen bir erkeklik gösterisine dönüştü. Durumdan rahatsız olduğumuzu ve bir özür beklediğimizi belirttiğimiz bar sorumlusu olduğunu belirten kişi 'Sahnedeki gruba müdahale edemeyeceklerini ve buranın özgür bir ülke olduğunu' belirtti. Ona ifşa ve şikayet mekanizmalarını kullanacağımızı belirttiğimizde de gülerek 'edin' dedi. Böylelikle durum, adı geçen mekan tarafından da sahiplenilmiş oldu.

"BU ÖZGÜRLÜK DEĞİL"

"Cinsiyetçilik, kadına yönelik psikolojik ve sembolik şiddet içeren söylemler ifade özgürlüğü değildir" diyen Kadın Platformu üyeleri, "Özgür bir ortam, kadınlara küfredilen bir ortam değildir. Yüksek bir sahneden, izleyici kadınların bulunduğu bir ortamda, sloganlaştırılarak bu ifadeleri kullanmak, bunda ısrarcı olmak, bunu 'rahatlatıcı' bulmak özgürlük değil, kadınların kendini tehdit altında hissetmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle yaşadığımız şeyin, sembolik anlamlarla yüklü ve doğrudan müdahale edilmesi gereken eril bir iktidar performansı olduğunu düşünüyoruz. Cinsiyetçi sahnelerin kuru gürültüsüne pabuç bırakmayacağımızı, hukuken konunun takipçisi olacağımızı ve grup/bardan özür/özeleştiri beklediğimizi belirtir, kadınları aşağılayan, dışlayan bu tür performans ve mekanları teşhir etmeyi kendimize, kadınlara ve kamuoyuna bir borç biliriz" ifadelerini kullandılar.

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Yorumlar

(1)
01

Mülayim Çoksert - Küfür etmenin özgürlüğü mü olurmuş yaw...?...Haa,o ortamı o an terketmediğiniz için siz de suçlusunuz.....

Yanıtla . 0Beğen 18 Nisan 10:42

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