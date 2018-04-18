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ProjeS Mimarlık açılıyor!

ProjeS Mimarlık 20 Nisan Cuma günü saat 14:30 da açılıyor...

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İzmir 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık bölümün mezunu Mimar Selin Hazer, Serimer Mimarlık, Sezer Mimarlık, FE Mimarlık ve Bora Yılmaz Mimarlık ofislerinde tecrübe sahibi olduktan kendi mimarlık ofisini İzmit’te açıyor. ProjeS Mimarlık Ofisi açılışı Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi No 139 (Yürüyüş Yolu üzeri Yeni Cuma karşısı) adresinde 20 Nisan Cuma günü saat 14:30’da gerçekleştirilecek.

MİMAR SELİN HAZER KİMDİR ?

Selin HAZER, 1992 Kocaeli doğumludur ve halen bekardır. Lise öğrenimini 24 Kasım Anadolu Lisesi’nde 3.lükle bitirmiştir. 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık Bölümünü kazanmıştır. Eğitim hayatı boyunca çeşitli mimari ve tasarım projelerinde yer almış, stajlarını başarıyla tamamlamıştır. Temel tasarım eğitimiyle başlayarak kapsül tasarımından konut tasarımına kültür merkezi tasarımından otel tasarımlarına kadar birçok projeyi tasarlamıştır.  Şantiye stajından inşaat yapım aşamalarına katkıda bulunmuştur. Seferihisarda katıldığı Ölçme ve Röleve stajında tarihi yapıların restorasyonuna ve korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmuştur. Ofis stajını Kocaeli’de bulunan Mimar Seyhan Serimer’in mimarlık ofisinde yapmıştır. İzmir’deki öğrenim hayatına devam ederken çeşitli ofislerdeki çalışmalara katılmıştır. Yaklaşık 1.5 yıldır İzmit Merkezde mimari ofislerde aktif olarak çalışma hayatına devam etmiştir. Sezer Mimarlık , FEArchitectsgibi ofislere ve kentsel dönüşüm projelerine katkıda bulunmuştur.

Bugün 10:28 TSİ - Ekonomi

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