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İzmit Sanayi Sitesi'ne sıkıntılı giriş!

1966 yılında Ömer Türkçakal Bulvarı’nda (Eski Gölcük Yolu) 411.936 m2 alan üzerine kurulan İzmit Sanayi Sitesi ana girişindeki sorunlar artarak devam ediyor.

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1966 yılında Ömer Türkçakal Bulvarı’nda (Eski Gölcük Yolu) 411.936 m2 alan üzerine kurulan İzmit Sanayi Sitesi ana girişindekisorunlar artarak devam ediyor. Özellikle mevsim geçişlerinde araçlarının bakımlarını yaptırmaya gelen sürücüler Eski Gölcük Yolu istikametindekisanayi sitesine girerken beklemek zorunda kalıyor. Kısa süreli yanan yeşil ışık nedeni ile uzun araç kuyrukları oluşurken, kuyrukta beklemek istemeyen sürücüler diğer araçların önüne geçip olası bir kazaya yol açıyor.

OTOBÜS ŞOFÖRLERİ VE YOLCULAR DA MAĞDUR

Çıkan gerginlikler nedeni ile sık sık sürücüler arasında tartışmalar çıkarken, yolcu taşıyan otobüsve minibüs şoförleri de mağdur oluyor. Yolcular ve şoförler zaman kaybına uğrayarak geriliyor. Sorunlar bunun ile de bitmiyor. Gölcük istikameti üzerine yapılan köprünün bitimi ile araç kuyruğu başlıyor. Köprüye hızlı giden sürücüler karşılarında bir anda kuyrukta bekleyen araçları görüyor. Vatandaş özellikle bu güzergahınbir an önce herkesin rahatça hareket edeceği bir düzenlemeye gidilmesi gerektiği yönünde hem fikir.

Bugün 10:42 TSİ - Asayiş

Muhabir Erdem Övüç

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