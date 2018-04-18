Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:48 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:51 TSİ )

Erdoğan’dan kızlarımıza övgü dolu sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Okullar Arası Genç Kızlar Futsal’da Dünya ikincisi olan Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi takımını kutladı. Erdoğan, takımın Teknik Direktörü Hasan Alemdar’a “Hepinizi tebrik ediyorum. Siz benim için şampiyonsunuz” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Okullar Arası Genç Kızlar FutsaldaTürkiye şampiyonu olarakİsrail’deki Dünya Şampiyonası’nda hem Kocaeli’yi hem de ülkemizi temsil eden Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi, Brezilya ile Dünya finali oynamış, kızlarımız Dünya ikincisi olarak büyük bir gurur yaşamıştı. Başarılı sporcularımız kupası ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan da bu tarihi başarıyı yakalayan kızlarımızı kutladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

ALEMDAR’IN İKİNCİ DÜNYA İKİNCİLİĞİ

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Ak Parti İlçe Başkanı İdris Alp, Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Okul Müdürü Zeki Kalaç da kabulde yer aldı. Futsal takımının İsrail’de Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiğini ifade eden Erdoğan protokol ve tüm takım ile tek tek tokalaştı ve sporculara çeşitli hediyeler verdi. 2011’de yine Hasan Alemdar yönetimindeki Karşıyaka Koleji de Brezilya’daki Dünya şampiyonasında Almanya ile final oynamış ve Dünya ikincisi olmuştu. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, takımı iftarda ağırlamış ve tebriklerini sunmuştu.

ERDOĞAN: HOCAM, SENEYE RÖVANŞI ALIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Teknik Direktör Hasan Alemdararasındaki diyalog dikkat çekti. Erdoğan, Alemdar’a “Tebrikler hocam. Finalde kimle oynadınız?” diye sordu. Hasan Alemdar ise “Brezilya Cumhurbaşkanım” yanıtını verdi. Bunun üzerine Erdoğan da “Heee… O zaman hiç önemli değil. Brezilya zaten bu konuda en iyisi. Siz benim için şampiyonsunuz. Peki, bunun rövanşı olacak mı?” dedi. Alemdar “Seneye de Dünya şampiyonası var ve Brezilya’da olacak Cumhurbaşkanım” cevabını verdi. Erdoğan ise “Tamam o zaman. Bu kez Brezilya’yı yenip gelin” diye konuştu.

Bugün 10:48 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
3.Lig’e yükselme maçı Eskişehir’e alındı! mask
3.Lig’e yükselme maçı Eskişehir’e alındı!
Bu maça biletle değil kitapla girilecek mask
Bu maça biletle değil kitapla girilecek
Karacabey maçı önemli, çünkü... mask
Karacabey maçı önemli, çünkü...
Puanı resmen tek başına aldı mask
Puanı resmen tek başına aldı
Kocaeli Masterler’in gündemi yoğun mask
Kocaeli Masterler’in gündemi yoğun
Günün maçları bu haberde! mask
Günün maçları bu haberde!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Dilovası’nda feci kaza: 1 ölü 11 yaralı mask
Dilovası’nda feci kaza: 1 ölü 11 yaralı
Vatandaş belediyenin girişini kapattı! mask
Vatandaş belediyenin girişini kapattı!
Belediye uyardı: Son gün 30 nisan! mask
Belediye uyardı: Son gün 30 nisan!
MHP'li başkan eşi tarafından vuruldu! mask
MHP'li başkan eşi tarafından vuruldu!
Vali eşi Hülya Aksoy ve kaymakam eşleri feci kazada yaralandı! mask
Vali eşi Hülya Aksoy ve kaymakam eşleri feci kazada yaralandı!
Kartepe'de intihar! Tabanca ile... mask
Kartepe'de intihar! Tabanca ile...

GALERİ

Biz İzmitiz grubu, mest etti mask
Biz İzmitiz grubu, mest etti
Otoparkta yangın! Kameralara yansıdı... mask
Otoparkta yangın! Kameralara yansıdı...
Körfezli öğrencilerden Nijerya’daki kardeşlerine su tankı mask
Körfezli öğrencilerden Nijerya’daki kardeşlerine su tankı
Lise öğrencisinin kullandığı motosiklet kaza yaptı! mask
Lise öğrencisinin kullandığı motosiklet kaza yaptı!
4 kişinin öldüğü kaza kamerada! mask
4 kişinin öldüğü kaza kamerada!
Oturma eylemine su engeli! mask
Oturma eylemine su engeli!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL