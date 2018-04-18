Erdoğan’dan kızlarımıza övgü dolu sözler!

Okullar Arası Genç Kızlar FutsaldaTürkiye şampiyonu olarakİsrail’deki Dünya Şampiyonası’nda hem Kocaeli’yi hem de ülkemizi temsil eden Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi, Brezilya ile Dünya finali oynamış, kızlarımız Dünya ikincisi olarak büyük bir gurur yaşamıştı. Başarılı sporcularımız kupası ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan da bu tarihi başarıyı yakalayan kızlarımızı kutladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

ALEMDAR’IN İKİNCİ DÜNYA İKİNCİLİĞİ

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Ak Parti İlçe Başkanı İdris Alp, Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Okul Müdürü Zeki Kalaç da kabulde yer aldı. Futsal takımının İsrail’de Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiğini ifade eden Erdoğan protokol ve tüm takım ile tek tek tokalaştı ve sporculara çeşitli hediyeler verdi. 2011’de yine Hasan Alemdar yönetimindeki Karşıyaka Koleji de Brezilya’daki Dünya şampiyonasında Almanya ile final oynamış ve Dünya ikincisi olmuştu. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, takımı iftarda ağırlamış ve tebriklerini sunmuştu.

ERDOĞAN: HOCAM, SENEYE RÖVANŞI ALIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Teknik Direktör Hasan Alemdararasındaki diyalog dikkat çekti. Erdoğan, Alemdar’a “Tebrikler hocam. Finalde kimle oynadınız?” diye sordu. Hasan Alemdar ise “Brezilya Cumhurbaşkanım” yanıtını verdi. Bunun üzerine Erdoğan da “Heee… O zaman hiç önemli değil. Brezilya zaten bu konuda en iyisi. Siz benim için şampiyonsunuz. Peki, bunun rövanşı olacak mı?” dedi. Alemdar “Seneye de Dünya şampiyonası var ve Brezilya’da olacak Cumhurbaşkanım” cevabını verdi. Erdoğan ise “Tamam o zaman. Bu kez Brezilya’yı yenip gelin” diye konuştu.