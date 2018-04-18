Kocaeli Tabip Odası’nda Çağdaş Hekimler adaylığını açıkladı

Türk Tabipleri Birliği’ne bağlı Kocaeli Tabip Odası Çağdaş Hekimler grubu, seçime sayılı günler kala basın açıklaması gerçekleştirdi. 28 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da Genel Kurul ve ardından 29 Nisan Cumartesi günü saat 09.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek seçim için mevcut yönetim Çağdaş Hekimler grubu adaylığını açıkladı. Grup adına açıklamayı yapan mevcut Başkan Dr. Aynur Karadenizli, “Bildiğiniz gibi Nisan’ın sonundan önümüzdeki 2 yıl için Kocaeli Tabip Odası’nı yönetecek olan grubun seçimi söz konusu. Bizler Çağdaş Hekimler olarak adaylarımızı oluşturduk. Çağdaş hekimler olarak, mesleki ve özlük haklarımız için mücadeleyi sürdüreceğiz. Hekimlere yönelik şiddet ve baskıya karşı duracağız. Nitelikli ve Kamusal bir sağlık hizmetini savunmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerini kararlılıkla sahipleneceğiz. Adaylarımızı oluştururken hekimlerimizin çok çeşitli alanlarda çalışmasına özen gösterdik. Kamu, üniversite, özel işyeri ve aile hekimliği gibi. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü her alanda sorun yaşıyoruz” şeklinde konuştu.
ÇAĞDAŞ HEKİMLER YÖNETİM KURULU ADAYLARI
Dr. Berra Akgül Gürkan- İzmit Seka Devlet Hastanesi, Patoloji Uzmanı
Dr. Ömer Ardaman- İzmit Seka Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı
Dr. Abdulkadir Babaoğlu- KOÜ Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları AD. Çocuk Kardiyolojisi BD. Profesör
Dr. Fatih Bıçaklıoğlu- İzmit Seka Devlet Hastanesi, Üroloji Uzmanı
Dr. Aykut Çelik- İşyeri Hekimi
Dr. Zeki Hamşioğlu- Özel İzmit Konak Hastanesi- Üroloji Uzmanı
Dr. Serap Mülayim- KOÜ Tıp Fakültesi, Nöroloji A.D Doktor Öğretim Üyesi
TBB BÜYÜK KONGRE DELEGE ADAYLARI
Dr. Hüseyin Aydınoğlu- Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dr. Tuğrul Civak- Özel Kocaeli VM Medikal Park Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı
Dr. Mustafa Kara- Gölcük Merkez Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimi
Dr. Aynur Karadenizli- KOÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Profesör
Dr. Ersin Karagöz- İşyeri Hekimi
Dr. Kemal Keşmer- Özel Kocaeli VM Medikal Park Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dr. Salih Topçu- KOÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD. Profesör
Dr. Mehtap Yılmaz Maçkalı- İşyeri Hekimi
ONUR KURULU ADAYLARI
Dr. Ayşe Engin Arısoy- KOÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Profesör
Dr. Özdal Dillioğlugil- KOÜ Tıp Fakültesi, Üroloji AD. Profesör
Dr. Ahmet Durukal- Genel Cerrahi Uzmanı, İşyeri Hekimi
Dr. Şevket Vural- İzmit Kızılay Kan Merkezi, Pratisyen Hekim
Dr. Attila Yüksel- Özel Körfez Marmara Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
DENETLEME KURULU ADAYLARI
Dr. Müjdat Akisen- İzmit Seka Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Dr. Cüneyd Özkürkçügil- KOÜ Tıp Fakültesi, Üroloji AD. Profesör
Dr. Fuat Karapınar- Kocaeli Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz