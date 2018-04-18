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Kocaeli Tabip Odası’nda Çağdaş Hekimler adaylığını açıkladı

Kocaeli Tabip Odası’nda 28-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek seçim süreci için Çağdaş Hekimler adaylığını açıkladı

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Türk Tabipleri Birliği’ne bağlı Kocaeli Tabip Odası Çağdaş Hekimler grubu, seçime sayılı günler kala basın açıklaması gerçekleştirdi. 28 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da Genel Kurul ve ardından 29 Nisan Cumartesi günü saat 09.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek seçim için mevcut yönetim Çağdaş Hekimler grubu adaylığını açıkladı. Grup adına açıklamayı yapan mevcut Başkan Dr. Aynur Karadenizli, “Bildiğiniz gibi Nisan’ın sonundan önümüzdeki 2 yıl için Kocaeli Tabip Odası’nı yönetecek olan grubun seçimi söz konusu. Bizler Çağdaş Hekimler olarak adaylarımızı oluşturduk. Çağdaş hekimler olarak, mesleki ve özlük haklarımız için mücadeleyi sürdüreceğiz. Hekimlere yönelik şiddet ve baskıya karşı duracağız. Nitelikli ve Kamusal bir sağlık hizmetini savunmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerini kararlılıkla sahipleneceğiz. Adaylarımızı oluştururken hekimlerimizin çok çeşitli alanlarda çalışmasına özen gösterdik. Kamu, üniversite, özel işyeri ve aile hekimliği gibi. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü her alanda sorun yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

ÇAĞDAŞ HEKİMLER YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Dr. Berra Akgül Gürkan- İzmit Seka Devlet Hastanesi, Patoloji Uzmanı

Dr. Ömer Ardaman- İzmit Seka Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Abdulkadir Babaoğlu- KOÜ Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları AD. Çocuk Kardiyolojisi BD. Profesör

Dr. Fatih Bıçaklıoğlu- İzmit Seka Devlet Hastanesi, Üroloji Uzmanı

Dr. Aykut Çelik- İşyeri Hekimi

Dr. Zeki Hamşioğlu- Özel İzmit Konak Hastanesi- Üroloji Uzmanı

Dr. Serap Mülayim- KOÜ Tıp Fakültesi, Nöroloji A.D Doktor Öğretim Üyesi

TBB BÜYÜK KONGRE DELEGE ADAYLARI

Dr. Hüseyin Aydınoğlu- Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Dr. Tuğrul Civak- Özel Kocaeli VM Medikal Park Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mustafa Kara- Gölcük Merkez Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimi

Dr. Aynur Karadenizli- KOÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Profesör

Dr. Ersin Karagöz- İşyeri Hekimi

Dr. Kemal Keşmer- Özel Kocaeli VM Medikal Park Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Dr. Salih Topçu- KOÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD. Profesör

Dr. Mehtap Yılmaz Maçkalı- İşyeri Hekimi

ONUR KURULU ADAYLARI

Dr. Ayşe Engin Arısoy- KOÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Profesör

Dr. Özdal Dillioğlugil- KOÜ Tıp Fakültesi, Üroloji AD. Profesör

Dr. Ahmet Durukal- Genel Cerrahi Uzmanı, İşyeri Hekimi

Dr. Şevket Vural- İzmit Kızılay Kan Merkezi, Pratisyen Hekim

Dr. Attila Yüksel- Özel Körfez Marmara Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı

DENETLEME KURULU ADAYLARI

Dr. Müjdat Akisen- İzmit Seka Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı

Dr. Cüneyd Özkürkçügil- KOÜ Tıp Fakültesi, Üroloji AD. Profesör

Dr. Fuat Karapınar- Kocaeli Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Bugün 10:52 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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